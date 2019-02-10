Göztepe çıkış peşinde

Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Göztepe, 21. haftaya 22 puanla, düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. İzmir temsilcisi, evindeki son 3 maçta 1 puan alabildi ve hiç gol atamadı.

YASİN ÖZTEKİN 11'E DÖNÜYOR

Göztepe'de cezalı Jerome'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Ghilas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Performansı eleştirilen Halil'in yerine Yasin Öztekin'e şans vermeyi planlayan teknik patron Kemal Özdeş, Borges'i de kesmeyi planlıyor. Orta alanı Alpaslan, Poko ve Castro üçlüsüyle kurgulayan Özdeş, ileri uçta da cezalı Deniz Kadah'ı oynatacak.