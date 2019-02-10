Günde 21 milyon yumurta üretiyoruz

Ege İzmir Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği (İZYUMDER) Başkanı Berkan Tekin, Türkiye Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu Başkanı oldu. Federasyon Başkanı Berkan Tekin, "İzmir, İstanbul, Ankara, Yozgat, Çanakkale, Tekirdağ, Bodrum'da kurulan gezen tavuk derneklerini federasyon çatısı altında birleştirdik. Bundan sonra federasyon olarak mücadelemize devam ediyoruz. Federasyonumuza bağlı şu an bin 700 üretici üyemiz var. Bütün derneklerle iletişim halindeyiz. Sorunları problemleri çözmede daha etkili oluyor. Üreticilere yem, paketleme ve hayvan desteği sağlıyoruz" dedi. En büyük sıkıntılarının ham madde olduğunu ifade eden Tekin, "Çünkü maliyetlerinin artmasından dolayı üretim maliyetlerimiz de arttı. Soya dediğimiz hammadde yurt dışından geliyor. Türkiye'deki mevcut soya ülkeye yetmiyor. Bu nedenle yurt dışından geliyor. Dolar bazlı geldiği için girdilerimiz çok yükseldi. Kümes kira maliyetleri de arttı. Ambalajlama ve kümes maliyetleri de çok yükseldi. Sektörümüz ciddi boyutlarda üretim maliyetlerinin artmasından dolayı zarar ediyor. Üretim maliyetlerinin artışını tüketiciye direk yansıtamıyoruz. Gezen tavuk yumurtasının üretim maliyeti şu anda 40 kuruş. Bunda kar yok. Bunun üzerine 10 kuruş kar koyunca 50 kuruşa satılıyor. Gezen tavuk yumurtası yani yarı doğal yumurta. Satışlar bu nedenle geri gidiyor. Küçük işletmeler zor durumda. Küçük ölçekli işletmelerin ayakta kalması için devletten destek bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye'deki yumurta üretiminin yüzde 30'unun gezen tavuk üreticileri tarafından karşılandığını anlatan Tekin, "Türkiye'de günde 70 milyon yumurta üretiliyor. Bunun 21 milyonunu gezen tavuk üreticileri karşılıyor" ifadesini kullandı.

TÜKETİCİYİ UYARDI

Tekin, gezen tavuk yumurtasına olan ilgi nedeniyle bazı satıcıların ürünlerini gezen tavuk yumurtası olarak satmaya çalıştığını kaydederek, tüketicilerin ambalajda "serbest gezen tavuk yumurtası" etiketini görmeleri uyarısında bulundu. "Üzerinde damga olan yumurta köy yumurtası değildir, organik değildir" anlayışının da doğru olmadığını vurgulayan Tekin, güvenilir yumurta tüketimi için üzerinde işletme numarası ve yumurtlama tarihi olan ürünün satın alınması gerektiğini sözlerine ekledi.