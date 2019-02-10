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Giriş Tarihi: 10.2.2019
İzmir’de Bülent Zeren yası
Karşıyaka ve İzmir'in spor ile tıp camiası, Opr. Dr. Bülent Zeren'e ağlıyor. Türkiye'nin en önemli spor hekimlerinden Zeren'in geçen yıldan bu yana tedavi gördüğü kansere yenik düşmesi yeşil-kırmızılıların yanı sıra tüm İzmir'i yasa boğdu. Doktorluk kariyerinde diz sakatlığıyla spor yaşamı bitme aşamasına gelmiş yüzlerce sporcuyu tedavi eden Bülent Zeren, yıllarca gönüllü olarak tutkunu olduğu Karşıyaka'nın doktorluğunu ve sağlık kurulu başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanı olan Zeren, 2009 yılında ilçedeki Osmanbey Parkı'na Karşıyaka'nın efsane futbolcuları Cengiz Kocatoros (Gode Cengiz) ve Erol Baş'ın heykelini yaptırdı. Zeren'i uğurlamak için yarın saat 11.00'de Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Zeren'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek
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İzmir’de Bülent Zeren yası
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