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evinde Alibeyköy’ü deviremedi

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Karşıyaka evinde Alibeyköy’ü deviremedi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, deplasmandaki Kemerspor 2003 galibiyeti sonrası iç sahada Alibeyköyspor'la berabere kaldı: 0-0. Yeşil-kırmızılı ekip, 27 puana ulaştı. Maç öncesi iki takım futbolcuları sahaya önceki gün hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol ismi Bülent Zeren için, "Mekanın cennet olsun" pankartıyla çıktı, 1 dakikalık da saygı duruşu yapıldı. Karşıyakalı futbolcular, geçen pazar günü vefat eden kulübün eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Turgut Uçar anısına ise ısınmada, "Kalbimizdesin Turgut Uçar" tişörtü giydi.
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Karşıyaka evinde Alibeyköy’ü deviremedi
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