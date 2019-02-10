Karşıyaka evinde Alibeyköy’ü deviremedi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, deplasmandaki Kemerspor 2003 galibiyeti sonrası iç sahada Alibeyköyspor'la berabere kaldı: 0-0. Yeşil-kırmızılı ekip, 27 puana ulaştı. Maç öncesi iki takım futbolcuları sahaya önceki gün hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol ismi Bülent Zeren için, "Mekanın cennet olsun" pankartıyla çıktı, 1 dakikalık da saygı duruşu yapıldı. Karşıyakalı futbolcular, geçen pazar günü vefat eden kulübün eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Turgut Uçar anısına ise ısınmada, "Kalbimizdesin Turgut Uçar" tişörtü giydi.