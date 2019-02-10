Kocaoğlu’ndan son dakika golü

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde 15 yıldır oturduğu belediye başkanlığı koltuğunu bir başkasına devredecek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, giderayak tartışmalı kararlara imza attı. Kocaoğlu, seçime 50 günden kala 124 milyon liraya 2 adet daha yeni arabalı vapur alımı gerçekleştirdi. Yüklenici firma ile geçtiğimiz hafta sözleşme imzalanırken vapurların tesliminin 1.5 yılı bulacağı öğrenildi. Başkan Kocaoğlu'nun seçimlere 2 aydan az bir süre kala belediyeyi 124 milyon liralık yeni bir borç yükü altına sokması tartışmaları da beraberinde getirdi. Böylesine önemli bir alımın seçimlere az bir zaman kala yapılıyor olmasının doğru olmadığını öne süren siyasiler; bu tür kararların göreve yeni seçilecek belediye başkanına bırakılmasının daha doğru olacağı yönünde görüş belirtti.

10 BAŞKANA ASALET

Kocaoğlu'nun tartışmalı kararları bununla da sınırlı kalmadı. Geride kalan 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde birçok daire başkanlığı kadrosuna asaleten atama yapmayan Kocaoğlu, seçimlere 2 ay gibi kısa bir süre kala ESHOT'ta 4, Büyükşehir Belediyesi'nde ise 6 daire başkanlığına asaleten atamalar gerçekleştirdi. 1 Şubat tarihi itibariyle ESHOT Genel Müdürlüğünde; Araç Bakım Onarım, Makina ve Malzeme İkmal, Ulaşım Planlama ve İnsan kaynakları Daire Başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesinde; Çevre Koruma Kontrol, Katık Atık, İnsan Kaynakları, İtfaiye, Ulaşım ve Makine İkmal Daire Başkanlıklarına, bu görevi uzun süredir vekaleten yürüten isimler atandı. Kocaoğlu'nun 50 gün sonra koltuğunu bir başka isme devredeceğini hatırlatan siyasiler, parti kulislerinde son dakika atamalarını doğru bulmadıklarını belirtti. Yeni seçilecek olan belediye başkanının doğal olarak birlikte çalışacağı kadroları kendisinin oluşturmak isteyeceğini hatırlatan siyasiler, "Boş olan daire başkanlıklarına asaleten atama yapılmış olması yeni başkanın elini kolunu bağlayacaktır. Yeni seçilecek kişi bu kadrolara mecburen vekaleten atama yapmak zorunda kalacaktır. Bu da sıkıntı yaratacaktır" diye konuştu.