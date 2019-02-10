Medical Park’tan hastalara karbonmonoksit ölçümü

BUGÜN NELER OLDU

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Medical Park İzmir Hastanesi'nde hastalara ücretsiz karbonmonoksit ölçüm testi yapıldı. Hastaneye muayene olmak için gelen hastalar, hastane lobisinde bulunan standa uğrayarak 20 saniyelik bir testle vücutlarındaki karbonmonoksit miktarını öğrendi. Göğüs Hastalıkları Kliniğinin de destek verdiği etkinlikte, karbonmonoksit miktarı az çıkanlar, gönül rahatlığı ile hastaneden ayrılırken, miktar fazla olanlar ise uzmanlar tarafından sigara içmemeleri konusunda uyarılarak muayene oldu.