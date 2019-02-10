Mega projelere iş dünyası desteği

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıkladığı "10 Numara İzmir" adını verdiği seçim projeleri, oda başkanları tarafından destek gördü. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Sayın Zeybekci'nin hayata geçirmeyi hedeflediği projeler, ekonomi, ulaştırma, tarih, çevre, spor, sanat, dijitalleşme, istihdam, turizm gibi geniş bir yelpazede, birbiriyle de entegre olabilen kıymetli projeler. Lansmanda belirtildiği gibi tüm projelerin konunun uzmanlarınca değerlendirilmiş olması sağlam bir fizibilite sürecine işaret ediyor. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Yerel seçimler, bir hizmet yarışıdır. Bu nedenle seçim yarışında soyut kavramlar yerine somut projelerin öne çıkmasını son derece faydalı buluyorum. Sayın Nihat Zeybekçi'nin "10 Numara İzmir" sloganıyla tanıttığı projeler de bu açıdan üzerinde iyi çalışılmış bir sunumdu. İzmir için ulaşımdan sağlığa, çevre sorunlarından tarıma, spordan istihdama uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor; çözüm önerileri getiriyor. Tüm adaylara başarılar diliyorum. MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı: İzmir yerel yönetimler anlamında kayıplı bir şehir. Bu sürecin mutlaka yeni bir anlayış, heyecan ve tecrübe ile yeni bir sürece girmesi gerekir. Sayın Zeybekci'nin açıklamış olduğu projeler, İzmir'in 20 yıllık kaybını telafi edecektir. "10 Numara İzmir" sloganı da bu önemli şehrin ruhuna tam oturdu.