Adayı Mimar Melek Eroğlu, Göztepe Spor Kulubü'nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eroğlu, "İzmir'in sporda parlayan yıldızı Göztepe'dir. Göztepe sadece bugünü ile değil geçmişi ve yarınıyla da hem İzmir'in hem de Konaklı hemşehrilerimizin gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı. Bugün oynanacak Alanyaspor maçını da yine tribünden takip edeceğini belirten Eroğlu, Bu desteğimiz her alanda sürdüreceğim.

Projelerimiz içinde Göztepemizin çok ayrı yeri var. Şampiyonluk için yola çıktık. Birlikte çok kupa kaldıracağız" diye konuştu.

"MEMNUNİYET DUYDUK"

Kulübün genel yapısını, hedef ve ihtiyaçlarını anlatan Başkanvekili Talat Papatya ise Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu'nun yaptığı ziyaretten ve tribün desteğinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Papatya, şöyle konuştu; "Melek Başkanın dediği gibi Göztepemiz şehrimizin en önemli varlıklarından biridir. Yerel yönetimin bizim için çok ayrı bir önemi var. Bizi destekleyeceğinize ve yanımızda olacağınıza eminiz. Ziyaretinizden memnuniyet duyduk. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz."