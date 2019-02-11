Akhisar, Sivas’ta çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde bugün Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.Yeşil-siyahlı ekip, ligde 17 puanla son sırada yer alıyor. Sarı kart cezalıları Miguel Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Dany Nounkeu, Güray Vural ve Jeremy Bokila'nın ise sakatlıkları bulunuyor.Geçen sezonun Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor; Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u eledikten sonra çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 26-28 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final kapısını araladı.