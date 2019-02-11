Ameliyattan 2 yıl sonra komaya girdi

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İzmir'de sanayi sitesinde torna tesviye işleri yapan Sevdet Vatansever, 2016 yılının Aralık ayında baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada sinüzit teşhisi konulan Sevdet Vatansever, doktor M.U. tarafından sinüslerinin temizlenmesi için ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında bir gün kaldığı hastaneden taburcu edilen Vatansever, iki gün sonra şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle tekrar aynı hastaneye gitti. Doktor M.U.'nun bu durumun normal olduğunu söylemesi üzerine evine giden Sevdet Vatansever'e burnundan da akıntı gelmeye başlaması üzerine 2017 yılının Ocak ayında bu kez de alerji teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay süren bu tedaviden de bir sonuç alınamadı.Sağlık durumu düzelmeyen Sevdet Vatansever'in çekilen MR'ında, beyin duvarında 1 liralık metal para büyüklüğünde delik olduğu tespit edildi. Bu delikten beyin omurilik sıvısı aktığı anlaşılan talihsiz adam, aynı hastanede bu kez beyin ameliyatı oldu. Operasyondan sonuç alınamayınca talihsiz adam bu sefer, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılının Kasım ayında açık beyin ameliyatı oldu. Sıvı akışı bir türlü durdurulamayan Vatansever'in, Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde yapılan kontrollerinde beyin duvarının ciddi zarar gördüğü, buradan sıvıyla birlikte beynin sarkmaya başladığı belirtildi. Menejit ameliyatı olmasına karar verilen talihsiz adam, 21 Ocak günü hastaneye yatışı yapıldığı sırada fenalaşarak bilinci kapandı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Vatansever'in eşi Yeliz Vatansever, "Eşim artık yaşadığı acılara ve sağlık sorunlarına daha fazla dayanamadı ve komaya girdi. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması, bunun için dua ediyoruz. Doktor M.U. hakkında suç duyurusunda bulunduk ve 110 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.