Babasıyla birlikte tabela yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ebru Yemalmaz (27) , eğitim aldığı alanın dışında, dış cephe reklamları, inşaat cephe yazıları ve dijital baskı hazırlama işini yapmayı tercih etti. Babasından öğrendiği mesleği severek devam ettiren Yemalmaz, sac, demir, tahta, bakır ve alüminyum gibi tabela malzemeleriyle çalışırken, erkek ustaları aratmıyor. Henüz 7 yaşındayken babasının yanında reklam, matbaa ve tabela sektörüne girdiğini söyleyen Yemalmaz, yaptığı işte kadın olarak herhangi bir engelle karşılaşmadığını belirtti. 1999 yılından bu yana sektörde olduğunu belirten Yemalmaz, "Biz 3 kız 1 erkek kardeşiz. Ama içlerinde yalnızca ben bu işle ilgileniyorum. Üniversite mezunuyum. Diplomayı ikinci bir bileziğim olsun diye aldım. Tabela işini yapmaya hep devam edeceğim. Babamla birlikte bir iş yerimiz var. Kalfalık belgemizi almıştık, şimdi de ustalık belgesi almak için başvurumuzu yaptık. Sınava da birlikte hazırlanıyoruz" diye konuştu.