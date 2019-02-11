Balıkesir geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de inişli çıkışlı bir çizgi izleyen Balıkesirspor Baltok dün Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti: 3-1. 21. dakikada Kethevoama'nın golüyle öne geçen Balıkesir ekibi karşısında Elazığspor 57'de Mustafa Eskihellaç ile beraberliği yakaladı: 1-1. Balkes 77'de tekrar Kethevoama'nın golüyle öne geçti: 2-1. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mehmet Boztepe farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 3-1.