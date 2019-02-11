Bıçaklı saldırı saniye saniye görüntülendi

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İZMIR'IN Buca ilçesinde 4 Şubat taruihinde Resul Yazar'ın (21) işlettiği süpermarkete gelen bir kişi bıaçkal gas girişiminde bulundu. Yazar'ın direnmesiyle kavga çıktı. Kimliği belirsiz kişi, bıçakla Yazar'ı yaraladı. Markettekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan marketten kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu belirlenen Yazar, ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yazar'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.