Göztepe ateşten çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında Bornova Stadı'nda oynanan maç, uzun süre konuşulacak enstantanelere sahne oldu. Alanyaspor'u ağırlayan Göztepe, 2-0 öne geçtiği maçı son dakikada kazandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi İzmir ekibi oldu. 20. dakikada Deniz Kadah ev sahibini öne geçirdi: 1-0.
Üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Borges'in kafa golüyle 31. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Alanyaspor nadir bulduğu atakların birinde farkı 1'e indirdi. 42. dakikada sahneye çıkan Tzavellas skoru 2-1'e getirdi. GHİLAS 82'DE GİRDİ, MAÇI ÇEVİRDİ
Maçın ikinci yarısında Alanyaspor ikinci golü bularak skoru eşitledi. 74. dakikada Cisse'nin attığı golle maç 2-2'ye gelirken, Göztepe elindeki maçı verme noktasına geldi.
Yediği gollerin ardından son dakikalarda yeniden toparlanan İzmir ekibi, 90 dakika bitmeden üçüncü golü buldu. 89. dakikasında sahneye çıkan Ghilas skoru 3-2'ye getirdi. 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı. Maç biterken Serdar Gürler ikinci sarıdan gelen kırmızı kartla atıldı.