‘İzmir’de değişim ve gelişim zamanı’

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AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile kentin ekonomi alanında potansiyelinin ortaya çıkarılacağın söyledi. Nasır, Zeybekci'nin açıkladığı kent projelerinde özellikle ulaşım ve lojistikle ilgili planlanan uygulamaların kentin yaşam kalitesini artıracağını vurguladı. Nasır, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten günümüze bir ticaret ve ekonomi kenti olan İzmir'in bilim, teknoloji ve yazılım, gıda, tarım teknolojileri, turizm, sanayi ve lojistik merkezi olarak ön plana çıkması gerektiğini belirterek, AK belediyecilikle kentin ekonomi alanındaki potansiyelinin ortaya çıkarılacağını belirtti.Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve bir liman kenti olan İzmir'in ulaşım ve lojistik altyapı özelinde eksikleri olduğuna dikkat çeken Nasır, Nihat Zeybekci'nin açıkladığı projelerle birlikte dinamik bir dönüşüm yaşanacağını da dile getirdi. Nasır, "İzmir daha çağdaş modern ve yaşanabilir bir kent haline gelecek. Artık değişim ve gelişim zamanıdır. İzmir AK belediyecilikle birlikte hak ettiği konuma yükselecek. Bunu başarmak için halkımızı Nihat Zeybekci'ye destek olmaya için davet ediyorum" diye konuştu.