Kuru meyvede 3 milyar dolarlık ihracat hedefi

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TÜRKIYE'NIN üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru meyve sektöründe 2023 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendi. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek sektörel sorunları masaya yatırdı. Birol Celep, başta çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere kuru meyvelerde verim, kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması gibi konularda yaşanan sorunların çözümü, ihracatın artırılarak devamlığının sağlanması için çalışacak olan Ortak Eylem Komisyonunun Türk kuru meyve sektörünün üretim ve ihracatına büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.