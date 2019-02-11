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Meslektaşımız ’ın acı günü

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Meslektaşımız Fatih Şendil’ın acı günü
YENİ Asır Gazetesi Haber Müdür Yardımcısı Fatih Şendil'in 52 yaşındaki ağabeyi Altay Şendil vefat etti. Konak'ın Eşrefpaşa semtinde oturan meslektaşımız Fatih Şendil'in bir çocuk babası olan ağabeyi Altay Şendil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şendil'in ani ölümü eşi Berrin ile oğlu Berkay Şendil başta olmak üzere sevenlerini üzdü. Şendil'in cenazesinin bugün Buca Şirinyer Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Bornova Altındağ'daki Kokluca Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Egeli Sabah olarak Şendil ailesinin acısını derinden paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.
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Meslektaşımız Fatih Şendil’ın acı günü
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