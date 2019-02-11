MS hastası yapboz ile hayata tutundu

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İZMIR'IN Konak ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Tanjet Önöner'e yaklaşık 30 yıl önce MS tanısı konuldu. Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle hayatı zorlaşan Önöner, fiziksel belirtilerin yanında kendisini güçsüz hissettiği için psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı. Bir süre antidepresan ilaç kullanan ancak bunun çare olmadığını gören Önöner, doktorunun önerisi üzerine yapbozla ilgilenmeye başladı. Günlerini parçaları birleştirerek geçiren Önöner, 20 yılda yaklaşık 120 bin parçayı bir araya getirdi, yüzü aşkın tabloyu tamamladı. Evini yapboz sergisine dönüştüren Önöner, "İlk kez puzzle yaptığımda başka hiçbir şey düşünmediğimi fark ettim. Bir parçanın yerine oturması için saatlerimi masa başında geçirdim. Sonradan insanın aynı puzzle parçaları gibi doğru parçayı bulduğu zaman hayatının düzene girdiğini de öğrenmiş oldum. Oyunu tavsiye ettiğim birçok arkadaşım da olumlu etkilerini gördü" dedi. Nöroloji ve Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Cihat Uzunköprü ise, hastalara yapboz, satranç, kitap okumayı önerdiklerini belirtti.