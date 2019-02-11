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Su altında zafer ’in

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Su altında zafer İzmir’in
TÜRKIYE Su altı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su altı Ragbisi 18 Yaş Altı Federasyon Kupası'nı erkeklerde 50. Yıl İlköğretim Okulu, kızlarda Ege UWR Spor Kulübü kazandı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona; 8 erkek, 6 kız takım katıldı. Müsabakalar sonrası erkeklerde 50. Yıl İlköğretim Okulu Spor Kulübü birinci, Ege UWR Spor Kulübü ikinci, İBB Spor Kulübü üçüncü oldu. Kızlarda ise Ege UWR Spor Kulübü birinciliği, İBB Spor Kulübü ikinciliği, 50. Yıl İlköğretim Okulu Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti. TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmaya katılan bütün takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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Su altında zafer İzmir’in
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