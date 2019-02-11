DAHA 1. dakika dolmadan mutlak bir gol kaçıran, ilk çeyrek geçilirken de çok net 3 pozisyonla Göztepe taraftarının yüreklerini ağızlarına
getiren taraf konuk Alanyaspor idi. Taraftarının desteğine rağmen hem oyun kurmakta, hem de pozisyon bulmakta zorlanan bir Göztepe vardı sahada.
Ancak bu fırtınadan hasarsız çıkan Göztepe, 20.dakikada geliştirdiği ilk tehlikeli atağında Deniz ile öne geçiyor, ardından Borges ile farkı ikilediğinde, Alanyaspor neye uğradığını şaşırıyordu. Puan cetvelinde bulundukları yere başlatan bir isyan sergiliyorlardı adeta.
Ancak akan oyunda golü
bulamayan Alanyaspor'un, bir korner
atışı sonrası bulduğu golün de şaşkınlığını
yaşıyorlardı. Ayakların susup, kafaların konuştuğu
ilk yarıdaki 3 kafa golü,
ve bol pozisyonlu oyun 2. yarı adına
da sanki bol aksiyonlu ve gollü bir
oyunu müjdeliyordu. Nitekim ikinci
yarının ilk 5 dakikasında bulduğu 3
net pozisyonla adeta " bu maç burada bitmez
" mesajı veriyordu Sergen
Yalçın'ın takımı. BİR KİŞİ FAZLA OYNADILAR
Yasin ile bulduğu bir pozisyon dışında etkili olamayan Göztepe, 74. dakikada hiç de sürpriz olmayan bir golle beraberliğe yakalanıyordu. 2-0 öne geçtiği bir maçı adeta kaybetmenin eşiğine getiren Göztepe, normal sürenin bitimine 1 dakika kala Chilas'ın jeneriklik golü son sözü söylüyordu.
Uzatmalarda Serdar Gürler'in atılması ile 10 kişi kalsalar da tribünlerdeki arma sevdalıları ile sanki 1 fazla oynuyorlardı. Sadece öne geçtiğinde değil, her türlü skorda takımı ayağa kaldıran bu taraftara yazmalıyız 3 puanı. Sahadaki silahlar tutukluk yapsa da, taraftar ateşledi dünkü oyunu. BAM, BAM, BAM, sonunda 3 puan.