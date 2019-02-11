Taraftar ateşledi

BUGÜN NELER OLDU

DAHA 1. dakika dolmadan mutlak bir gol kaçıran, ilk çeyrek geçilirken de çok net 3 pozisyonla Göztepe taraftarınıngetiren taraf konuk Alanyaspor idi. Taraftarının desteğine rağmen hem oyun kurmakta, hem de pozisyon bulmakta zorlanan bir Göztepe vardı sahada.Ancak bu fırtınadan hasarsız çıkan Göztepe, 20.dakikada geliştirdiği ilk tehlikeli atağında Deniz ile öne geçiyor, ardından Borges ile farkı ikilediğinde, Alanyaspor neye uğradığını şaşırıyordu.Ancak akan oyunda golübulamayan Alanyaspor'un, bir korneratışı sonrası bulduğu golün de şaşkınlığınıyaşıyorlardı.ilk yarıdaki 3 kafa golü,ve bol pozisyonlu oyun 2. yarı adınada sanki bol aksiyonlu ve gollü biroyunu müjdeliyordu. Nitekim ikinciyarının ilk 5 dakikasında bulduğu 3net pozisyonla adeta "" mesajı veriyordu SergenYalçın'ın takımı.Yasin ile bulduğu bir pozisyon dışında etkili olamayan Göztepe, 74. dakikada hiç de sürpriz olmayan bir golle beraberliğe yakalanıyordu.Uzatmalarda Serdar Gürler'in atılması ile 10 kişi kalsalar da tribünlerdeki arma sevdalıları ile sanki 1 fazla oynuyorlardı. Sadece öne geçtiğinde değil, her türlü skorda takımı ayağa kaldıran bu taraftara yazmalıyız 3 puanı.