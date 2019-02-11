Torbalı’da anketler Görmez’i işaret ediyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Torbalı İlçe Teşkilatı Kır Kahvesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'deki anketlere ilişkin yaptığı açıklamada Torbalı halkının Görmez'den ve belediye hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi. Kaya, Torbalı halkının Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'den, belediye hizmetlerinden, kamu yatırımlarından oldukça memnun olduğunu belirtti. Kaya, "Torbalı'daki her 4 vatandaşımızdan 3'ü belediyemizin performansından, belediye başkanımızın sosyal ilişkilerinden memnun. Biz ideolojik belediyeciliği, particiliğe, ayrımcılığa dayalı Belediyecilik anlayışını tarihe gömdük. Hizmet, proje belediyeciliği dönemini başlattık. Bize oy vermeyen vatandaşlarımız bile başkanımızı ve partimizin hizmetlerini takdir ediyor. Yerel ve genel iktidar olarak bugüne kadar 500 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırdık" dedi.