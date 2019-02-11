Turizmciler 4 günlüğüne turıst oldu

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TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanlığı, İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentesini İzmir'de ağırladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer'in önderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentesi İzmir'de ağırlandı. 7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Birgi, Ödemiş, Gölcük, Şirince, Meryemana, Efes, Çeşme, Alaçatı, Urla, Kemeraltı, Kordon, Karşıyaka turlarıyla seyahat acenteleri temsilcileri, dört günlüğüne turist olarak İzmir destinasyonlarını tanıma fırsatı buldu. Firuz Bağlıkaya, "Bölgeyi hareketlendirmek istiyoruz, İzmir'in hak ettiği yerde olması lazım" dedi. Gencer ise, "Gelin hep beraber İzmir markasını parlatalım" diye konuştu.