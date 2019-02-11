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Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi

’in 3 yaşındaki kızı için vatandaşı eski eşine açtığı velayet davasında son kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Güneş, çıkacak kararı bekliyor

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi
İZMiRLİ Dilek Güneş ile iş için Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Selanikli Georgios Tsakiridis'in arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 27 Aralık 2014 tarihinde İzmir'in Urla ilçesinde yapılan düğünle dünya evine girdi. Düğünden kısa süre sonra çift, sık sık tartışmaya başladı. Kızları Melis'in dünyaya gelmesine rağmen çiftin arasındaki sorunlar bitmedi. Mutluğu bulmak için eşiyle birlikte Yunanistan'a yerleşen Dilek Güneş, 2016'nın Haziran ayında eşinin ailesini baskılarına dayanamayarak boşanma davası açtı.

VELAYETI ISTIYOR
Güneş, Yunan yasaları gereği Tsakiridis'ten yurt dışına çıkış belgesi alarak kızıyla birlikte İzmir'e geldi. Ancak Tsakiridis, Güneş'e kızını kaçırdığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme velayeti geçici olarak Güneş'e verdi. Ancak, bu sırada uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7'nci Aile Mahkemesi ise Melis'in velayetini 2017'de önce Yunan babaya ardından 2018'de anneye verdi. Karar Tsakiridis tarafından temyiz edilince Melis'in velayeti babaya verildi. Yargıtay'ın kararından sonra Dilek Güneş, çocuğunu yanına alıp kayıplara karıştı. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Güneş, dosyayı inceleyecek olan 5 yüksek hakimin, Melis için vereceği kararı bekliyor.
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Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi
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