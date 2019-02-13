Denizli’de herkes yüzmeyi öğrenecek

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı Büyükşehir Belediyesi'nin 8'e ulaşan kapalı yüzme havuzları vatandaşlardan yoğun bir şekilde talep görüyor. Başta yüzme olmak üzere çeşitli spor dallarında ücretsiz kurs veren il merkezi ve ilçelerdeki tesisler açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. Toplam 8 adet kapalı yüzme havuzunda 3 ayrı kategoride ücretsiz kurs verilen kişi sayısı 11 Şubat 2019 itibariyle 100 bine ulaştı. "Denizli'de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin sporla iç içe yaşaması için yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnşallah yarının sporcuları, şampiyonları buralardan çıkacak" dedi.