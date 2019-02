Ildır mahallesı’nde tarıh yok oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme'nın 120 haneli Ildır Mahallesi'nde oturanlar, her yağmur sonrası korku dolu anlar yaşıyor. 2. derecede arkeolojik SİT alanı kabul edilen ve 1880'li yıllardan kalma 60'a yakın tarihi yapıya sahip olan mahalledeki bu binalar, zamana yenik düştü. Yağmur sonrası zaten eski olan birçok yapı çökünce, vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, SİT alanı olduğu için herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını, ancak tarihi yapıların bu şekilde yok olmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Kanunlara göre, bu yapıları onarmak için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alınması gerektiğini açıklayan Yavuz, "Bizim isteğimiz, bu tür tarihi eski yapıların bir bütün halinde ele alınarak kurul kararı ile restore edilmesi ve yarınlara taşınması. Aksi halde doğal afetler sonucu tarihimizi her geçen gün biraz daha kaybedeceğiz. Bir tarih yok oluyor" dedi. Yavuz, bir an önce eski yapıların yetkili kurumun vereceği karar doğrultusunda restore edilmesi gerekiyor. Mahalle sakinlerinden Ceyhan Gökalp (52), kardeşinin aracının tarihi binanın çöken duvarının altında kaldığını belirtti.