Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ildır mahallesı’nde tarıh yok oluyor

mahallesı’nde tarıh yok oluyor

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Ildır mahallesı’nde tarıh yok oluyor
Çeşme'nın 120 haneli Ildır Mahallesi'nde oturanlar, her yağmur sonrası korku dolu anlar yaşıyor. 2. derecede arkeolojik SİT alanı kabul edilen ve 1880'li yıllardan kalma 60'a yakın tarihi yapıya sahip olan mahalledeki bu binalar, zamana yenik düştü. Yağmur sonrası zaten eski olan birçok yapı çökünce, vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, SİT alanı olduğu için herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını, ancak tarihi yapıların bu şekilde yok olmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Kanunlara göre, bu yapıları onarmak için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alınması gerektiğini açıklayan Yavuz, "Bizim isteğimiz, bu tür tarihi eski yapıların bir bütün halinde ele alınarak kurul kararı ile restore edilmesi ve yarınlara taşınması. Aksi halde doğal afetler sonucu tarihimizi her geçen gün biraz daha kaybedeceğiz. Bir tarih yok oluyor" dedi. Yavuz, bir an önce eski yapıların yetkili kurumun vereceği karar doğrultusunda restore edilmesi gerekiyor. Mahalle sakinlerinden Ceyhan Gökalp (52), kardeşinin aracının tarihi binanın çöken duvarının altında kaldığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ildır mahallesı’nde tarıh yok oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN