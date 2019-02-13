Nefes darlığı kalp hastalığına ışaret

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ÖzelEgepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, Narin, nefes darlığı, kolay yorulma, çarpıntı ve ayak bileği seviyesinde şişlik oluşmasının, kalp kapak hastalıklarının ana belirtileri olduğunu söyledi. "Bu belirtilerden herhangi birinin varlığı, bir kardiyolog muayenesinin gerekliliğine işaret eder" diyen Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Tedavide, öncelikle ilaç tedavisiyle hastalığın ilerlemesini durdurucu ve kalbe olan etkisini azaltıcı tedavi amaçlanıyor. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda, kapağa yönelik girişim söz konusudur. Kapağa ya da kapaklara girişim durumunda, gelişen teknolojik olanaklar, cerrahinin gerekliliğini azaltmaktadır. Özellikle dar kapaklara yönelik, kasık damarından girilerek yapılan balonla genişletme, yine kasık damarından girilerek yapay damar yerleştirme girişimleri her geçen gün artıyor. Bu tip ameliyat dışı yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise, cerrahi tedavi yöntemleri düşünülüyor. Kapak hastalıklarının cerrahi tedavisinde öncelikli hedef, mevcut kapağı korumak. Eğer onarım mümkün olmazsa, o zaman kapak değiştirme ameliyatı gerekli olacaktır" dedi.