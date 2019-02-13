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Sorunların farkındayız çözümlerini biliyoruz

Karabağlar , ilçeye 10 yıldır çivi bile çakılmadığını ifade etti, “Vatandaşın isyanı bizimle bitecek” dedi

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Sorunların farkındayız çözümlerini biliyoruz
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Cennetoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla toplanarak sorunlarını yerinde dinledi. Vatandaşların sıkıntılarının farkında olduğunu ve bu yüzden Karabağlar'a aday olduğunu belirten Doğan, projelerini vatandaşların istekleri doğrultusunda hazırladığını belirtti. Doğan, 31 Mart itibari ile göreve geldiğinde de halkın taleplerini hep dinleyeceğinin sözünü verdi. Karabağlar'da 10 yıldır bir çivi bile çakılmadığını ifade eden Doğan "Vatandaşlarımız isyan ediyorlar. Yerel yönetim halkın sıkıntılarının farkında değil. Adeta konumlandığı noktada Karabağlar'a sırtını dönmüş durumda. Sosyal donatıları olmayan, meydanı bulunmayan Karabağlar'ı göreve gelmemizle hızla değiştirmeye başlayacağız. Seçime kadar her mahalleyi, her evi gezmeye çalışacağız. Durmadan çalışmaya devam edip, halkımızın sorunlarını yerinde tespit ediyoruz" diye konuştu.
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Sorunların farkındayız çözümlerini biliyoruz
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