Akhisar’da Bakkal sesleri

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SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek 17 puanla son sıraya demir atan Akhisarspor'da yönetim, teknik direktör Cihat Arslan'a yollarını ayırma kararı aldı. Yeşilsiyahlılarda 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon 6. hafta sonunda Safet Susic'in yerine takıma dönen Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetime istenirse ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Fenerbahçe'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı. Akhisarspor, Cihat Arslan'la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal'ı aldı. 55 yaşındaki Bakkal, son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı bu sezon daha önce Galatasaray ve Krasnodar maçlarında da teknik adam olarak görev yapan Cihat Arslan'ın mevcut ekibinden Cem Kavçak'ın çalıştırması bekleniyor.