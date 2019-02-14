Aslan’dan ‘çat kapı’ ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Bayraklı Belediye Baskan Adayı Ali Aslan, yogun seçim çalısmalarının yanı sıra vatandasların evini "çat kapı" ziyaret ediyor. Aslan, ziyaret ettigi evlerde vatandasların istek ve taleplerini dinlerken, yogun sevgi ve ilgiyle karsılasıyor. Her fırsatta gönüllere girmeye çalıstıklarını söyleyen Aslan, "Bayraklılı hemsehirilerimiz ile her zaman birlikteyiz. Ilçemizde birlik, beraberlik ve kardeslik duygusu içinde gönül birligi olusturuyoruz. Onlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinliyoruz. Özellikle çocuklarımız ne isterse onu yapacagız. Çünkü onlar bizim gelecegimiz ve Bayraklının gerçek sahipleri. Vatandaslarımızın bize duydugu güven bizi mutlu ediyor. Gecemi gündüzümü Bayraklı için vermeye hazırım" dedi.