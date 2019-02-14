Balık avlamaya gitti geri dönmedi

BUGÜN NELER OLDU

MANYAS ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın (43) da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayık bir süre sonra geri döndü. En son ağ toplarken diğer kayıktaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Dayı'nın öğle saatlerinde jandarmaya haber verildi. ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin de bölgeye gelerek arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Şiddetli rüzgar da çıkınca çalışmalara ara verildi. Balıkesir Belediyesi'nden getirtilen büyük bir botun göle indirilerek yeniden arama çalışmalarına başlandı. Kocagöl Su Ürünleri Başkanı Kadir Oktay, geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında 4 kayıkla göle balık avına çıktıklarını belirterek, "Ben 9.30- 10.00 gibi geri döndüm. Birol arkadaşımızın yanında iki kayık daha vardı, onlar da saat 11.00 gibi geri döndüler. Araları 200 metreymiş, onlar gelirken, Birol Dayı ağ toplamaya devam ediyormuş. Aradan 2-3 saat geçti, dönmeyince endişelendik. Saat 15.00 oldu, hala dönmedi. Jandarmayı aradım" diye konuştu.