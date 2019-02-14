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’de uygun konut kampanyası

Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, kentteki 3 bini aşkın konut stoğunun eritilmesi için harekete geçtiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Denizli’de uygun konut kampanyası
Denızlı Ticaret Odası (DTO) Baskanı Ugur Erdogan, düzenledigi basın toplantısında konut almayı planlayanlara uygun kredi faiz oranlarının saglanacagı bir kampanya baslatacakları müjdesi verdi. DTO'nun 17 bini askın üyesiyle kentin en büyük ve en aktif sivil toplum kurulusu oldugunu hatırlatan Erdogan, odanın insaat sektörüne mensup üyelerinin, alım satımlarda yasadıgı sorunları azaltmak, bürokratik islemleri daha hızlı asmak ve sektörün is hacmi ile verimliligini artırmak için son derece önemli olduguna inandıkları bir kampanya baslattıklarını vurguladı. Erdogan, "Konut alacak vatandaslar diledigi müteahhit firmaya basvurarak kampanyamıza destek veren ilgili banka ve finans kurulusları is birligiyle 0.98'den baslayan faiz oranlar ile kredi kullanımı sansı elde edebilecek" dedi. Erdogan, kampanya sayesinde kentteki insaat sektörüne 120 milyon TL'lik bir finansal hareketlilik gelmesinin beklendigini söyledi.
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Denizli’de uygun konut kampanyası
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