Hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de deplasmandaAltay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'a karşı zorlu bir sınav verecek.Karafırtınalar, "İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Geçen sezon play-off oynamış tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Bizim de öz güvenimiz yerine geldi. Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak.diye konuştu.Altay'da teknik heyet Boluspor maçında savunma hattında zorunlu olarak değişiklik yapacak.Tecrübeli stoperin yerine cumartesi günü savunma hattında Ulaş'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlığı olan Oğuzhan da cumartesi günü takımdaki yerini alamayacak.