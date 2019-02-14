Hedef 3 puan

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşan
Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'a karşı zorlu bir sınav verecek. Kendisinin görev aldığı ligin ilk 9 haftasında Boluspor'un yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan
Karafırtınalar, "İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Geçen sezon play-off oynamış tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Bizim de öz güvenimiz yerine geldi. Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Adana'da sergilediğimiz oyunu sürdürürek 3 puan hedefliyoruz"
diye konuştu. İBRAHİM'İN YERİNE ULAŞ
Altay'da teknik heyet Boluspor maçında savunma hattında zorunlu olarak değişiklik yapacak. Adanaspor deplasmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan İbrahim Öztürk'e sağlık heyetinden olumsuz rapor geldi.
Tecrübeli stoperin yerine cumartesi günü savunma hattında Ulaş'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlığı olan Oğuzhan da cumartesi günü takımdaki yerini alamayacak.