BUGÜN NELER OLDU

Izmirli, kentte kangrene dönüsen ve yıllardır bir türlü çözülemeyen çöp, kent içi toplu ulasım ve trafik gibi sorunların bir an önce çözüme kavusturulmasını beklerken CHP'nin Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Tunç Soyer'den bu kadar da olmaz dedirten açıklama geldi. Önceki gün ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Soyer, belediye baskanı seçilmesi durumunda en çılgın projesinin çocuk köyü kurmak oldugunu söyledi. Soyer'in açıklamalarına tepki gecikmedi. AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül; "Sayın Soyer, çocuk köyü kuracagına önce çocukları çamurdan kurtarsın. Çocuk oyun parkları çamur içinde" dedi.Izmir'de çocukların, göl haline gelen parklarda, çamur içindeki sokaklarda oyun oynadıgını hatırlatan Sengül, "Siz önce çocukları çamurda oyun oynamaktan nasıl kurtaracagınızı düsünün, sonra çocuk köyleri yapın. Sayın Soyer, magazinsel ve algı olusturmaya yönelik açıklamalar yapıyor. Bu sözleri kendisinin Izmir'in gelecegine iliskin ciddi hiçbir çalısmasının olmadıgını, ne kadar yetersiz ve hazırlıksız oldugunu gösteriyor. Bilinçaltında 'Izmirli bize mahkum, nasıl olsa seçimde oy verir' düsüncesini tasıyor. Ama yanılıyor. Soyer'in söyledigi çocuk köyü projesinin altının da dolu olduguna inanmıyorum. Elbette, Izmir'e çocuk köyü yapılsın. Hatta yaslılarımız ve kadınlarımız için de özel projeler hazırlanmalı. Ama önce Izmir'in altyapı sorunları giderilmeli, çocuklarımızın saglıklı bir sekilde gelismislerini saglayacagı yerler, yeterli sayıda park, spor ve oyun alanları olusturulmalı. Izmir'in tüm sorunlarını zaten 31 Mart'tan sonra AK Parti belediyeciligi ile çözecegiz" diye konustu