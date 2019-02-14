‘İzmir’in arıtması yok hükmündedir’

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AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, Ege Sanayicleri ve Isadamları Dernegi'nin (ESIAD) toplantına katıldı. Izmir'i kentin tüm paydaslarıyla birlikte yöneteceklerini belirten Zeybekci, "Izmir'in tarihsel ve cografi önemi çok büyük. Gelisen ve degisen dünyaya Izmir'in ayak uydurmakta zorlanıyor. Projeleri hazırlarken tüm sivil toplum kurulusları, esnafı, vatandasları kısacası bütün Izmir'i dinleyerek hazırladık" dedi.Sabit nüfusu 4.5 milyon olan Izmir'in katı atık gibi yüz kızartıcı bir problemi oldugunu belirten Zeybekci, "Katı atıgımızı daglara, ovalara atıyoruz ve bunlar denizlere kadar gidiyor. Yüz metre yüksekliginde katı atıklar olusmus. Bu korkunç bir tehlikedir. Bu sehir maalesef yagmur sularını oldugu gibi kanalizasyona veriyor. Bu yüzden bu sehrin arıtması yok hükmündedir. Metrekareye 5 litrelik yagmur yagdıgı andan itibaren sizin arıtma tesisine giden debiniz bir anda katlanıyor. Bu sehirde hava, gürültü kirliligiyle ilgili ve trafik sorunları negatif anlamda Istanbul ve Ankara'nın çok üzerinde. Yagmur suyunu ayrıstırmak zorundayız. Sehir içinde bir damla yagmur suyunun bile kanalizasyona girmemesi gerekiyor" dedi. Süs bitkileri, tohum ve tarımda Izmir'in 1 numaralı marka olacagını belirten Zeybekci, "Tarımsal üretimin garantörü olacagız. Kent, turizm alanında kapasitesinin çok altında. Bu kapsamda projelerimiz var. Kenti, hava kargo merkezi yapacagız" diye konustu. ESIAD Baskanı Fadıl Sivri ise kentlerin altyapı, tarih, cografyalarıyla degil içerik üretme, bilime ve inovasyona katkılarıyla da ön plana çıkmaya basladıgını belirtti. "Izmir'e tek bir elbise biçmek mümkün degil. Izmir sadece tarihi, dogası degil birçok unsurla ön plana çıkmaktadır" dedi.