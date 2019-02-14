Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karabağlar ortak akılla yönetilecek

Karabağlar ortak akılla yönetilecek

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Karabağlar ortak akılla yönetilecek
AK Parti Karabaglar Belediye Baskan Adayı Bilal Dogan, projelerini sunmak ve vatandasların sıkıntılarını dinlemek adına çalısmalarına devam ediyor. Erzurum Pazaryolu Gülçimen Köyü Dernegi'ni ziyaret eden Bilal Dogan, Karabaglar'ı katılımcı bir anlayıs ve ortak akılla yöneteceklerinin sözünü verdi. "Ben yaptım, oldu" zihniyetine Karabaglar'da son vereceklerini ve sorunları çözmek adına tüm vatandasların görüslerini dikkate alacaklarını vurgulayan Dogan, "Projelerimizi anlatırken Cumhurbaskanımızın 'Ne aldatan olacagız ne de aldanan' sözünü her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman yapamayacagız projelerin sözünü vermedik ve vermeyecegiz. Karabaglar'ı vatandaslarımızla birlikte yönetip, birlikte kararlar alacagız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabağlar ortak akılla yönetilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN