Karabağlar ortak akılla yönetilecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Karabaglar Belediye Baskan Adayı Bilal Dogan, projelerini sunmak ve vatandasların sıkıntılarını dinlemek adına çalısmalarına devam ediyor. Erzurum Pazaryolu Gülçimen Köyü Dernegi'ni ziyaret eden Bilal Dogan, Karabaglar'ı katılımcı bir anlayıs ve ortak akılla yöneteceklerinin sözünü verdi. "Ben yaptım, oldu" zihniyetine Karabaglar'da son vereceklerini ve sorunları çözmek adına tüm vatandasların görüslerini dikkate alacaklarını vurgulayan Dogan, "Projelerimizi anlatırken Cumhurbaskanımızın 'Ne aldatan olacagız ne de aldanan' sözünü her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman yapamayacagız projelerin sözünü vermedik ve vermeyecegiz. Karabaglar'ı vatandaslarımızla birlikte yönetip, birlikte kararlar alacagız" dedi.