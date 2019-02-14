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Konak’ın her köşesine eşit hizmet sözü

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Konak’ın her köşesine eşit hizmet sözü
AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu projelerini Sevgililer Günü'nde açıklayacak. Sürpriz bir tanıtım planlayan ve dikkat çeken projeleri anlatacak olan Eroğlu, "Konak'a değer katacak projelerimizi yoğun ve tempolu çalışma sonrası hazırladık. İzmir'in merkezi ve kalbi olan Konak ilçemizin tüm potansiyelini ortaya çıkaracağız. Konak yeni ufuklara doğru yol alacak. 'Önce İnsan' odaklı ve yaşam kalitesini yükseltecek, içerisinde bulunduğumuz çağa ayak uyduracak projelerimize güveniyoruz" dedi. Seçim çalışmalarını da sürdüren Eroğlu, ilçenin 112 mahallesinin tümüne aynı kalitede ve eşit hizmet götürmeyi amaçlayan projeleriyle Konak ve Konaklılara özel değer kazandıracaklarına dikkat çekti.
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Konak’ın her köşesine eşit hizmet sözü
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