Madalya avcısı motor ustası

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IZMIR 3. Sanayi Sitesi'nde motor ustası olarak çalısan Ismail Adıgüzeloglu (52), fazla kilolardan sikayet etmeye baslayınca kendisini spora verdi. Kosmaya baslayan Adıgüzeloglu, kısa süre sonra kendisindeki yetenegi fark etti. Bir kulübe yazılarak profesyonel sporculuga geçis yapan motor ustası Adıgüzeloglu, katıldıgı turnuvalarda çok sayıda madalya kazanmayı basardı. Fazla kiloların kurtulmak için amatör olarak kosmaya basladıgını söyleyen Ismail Adıgüzeloglu, "Yaklasık 100 kiloya çıkınca bu durum beni rahatsız etti ve kilo vermek için kosuya basladım. Sonrasında profesyonellige adım attım. Ilk olarak bir cross yarısında kosmustum. Sonrasında da yarıslar birbirini takip etti ve 15 senedir bu sporun içinde kaldım. Kosmak benim yasamımın bir parçası oldu" diye konustu.Kosu parkurlarının tozunu attıran Ismail Adıgüzeloglu bir yandan da yıllardan bu yana yaptıgı motor ustalıgına da devam ediyor. Bu durumun fedakarlık gerektirdigini belirten Adıgüzeloglu, "Yarısların yanı sıra idmanlarımı da yapıyorum. Hayatımı motor ustalıgından kazandıgım parayla idame ettiriyorum. Hem is spor yapmak kolay degil. Sosyal hayatınızdan fedakarlık yapmak zorundasınız. 150'den fazla madalyam var" dedi.