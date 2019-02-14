Öykü Arin yaşamak için donör bekliyor

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İzmir'de nadir görülen Juvenil Myalononositiki Lösemi tanısı konulan Öykü Arin Yazıcı için kritik sürece girildi. 3.5 yaşındaki Öykü için uygun kök hücre bulunması için zaman giderek daralıyor. Sadece 45 günü kalan Öykü Arin Yazıcı'ya en son kampanya da milletvekillerinden geldi. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden kampanyalar aynı hızda yurtdışında da sürüyor. "Son 45 gün Öykü vazgeçmiyor" diyen anne Eylem Yazıcı, "nakilden başka tedavi yolu kalmadı. Zamanımız gün geçtikçe azalıyor. Zaten kızıma üç kere bir çeşit kemoterapi olan azasitin tedavisi uygulandı. Artık geri dönüş yok. Nakil için yüzde yüz uyum gerekiyor. Bulunamazsa anneden yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleşecek. Bununda uygun olma şansı yüzde 50" dedi.Öykü'yü sürekli neşeli tuttuklarını belirten anne Eylem Yazıcı, "Öykü Arin ne kadar riskli bir hastalık geçirdiğini bilmiyor. Biz onu sürekli neşeli ve hijyenik tutuyoruz. Kızımızın dışarıdan alacağı enfeksiyon geri dönüşü olmayan sürece sürükleyebilir. Ne kadar dirençli olursa, o kadar kolay üstesinden geleceğini düşünüyorum. Lütfen sağlık durumu iyi olan herkes ilik bağışında bulunsun. Korkacak bir şey yok, sadece kan verecekler. Ne bıçak altına giriyorlar ne de başka bir şey. Bu herkesin başına gelebilir, sizin ya da sevdiğiniz birinin. Korkmayın, donör olun ve asla vazgeçmeyin diyorum. Çünkü Öykü vazgeçmiyor. Öykünün yaşama tutunması için ilik ikizini bulması lazım. Kampanyarımızı sıklaştırdık. Kızılay yetkililerinin de özverili çalışmalarının yanı sıra hassas davranması gerekiyor. Çünkü o bir kişi belki de kızımızın ya da kızım gibi hastaların hayatını kurtaracak kişi olabilir. Özenle kök hücre bağışında bulunacak kişileri teşvik etmeli ve cesaretlendirmelidir. Biz hedefimiz bağışçı sayısını 4 milyona ulaştırmak. Bu tür hastalıkla mücadele edenlerin yanında olmak" dedi.AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ortaklığında yürütülen TÜRKÖK Projesi kapsamında 'Yeni Yılda Mutlu Bir Öykü Yazıyoruz' sloganı ile başlatılan kök hücre bağış kampanyasına katılarak bağışçı oldu. Yücel Yılmaz, "Kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için sadece 10 dakikanızı ayırarak siz de bir canın umudu olabilir, hayatınızdaki en güzel mutluluk öyküsünüyazabilirsiniz. 2015 yılında AK Parti Hükümetimizin girişimleriyle başlatılan TÜRKÖK Projesi'nde donörken sayısı 400 binlere yaklaştı. Devletimiz artık daha bilinçli hükümetimizin destekleriyle donör sayısının 500 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Sağlığa katkı veren buradaki öğretmenlerimizi de kutluyorum. Bu kadar insanımızın buraya gelerek bağışçı olması gelecek için umut verici bir durum. "İnsanın en hayırlısı insana en yararlı olandır diyorum" dedi.