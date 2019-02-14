Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BUGÜN NELER OLDU

METEOROLOJI 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin daha önceden uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de etkili oldu. Sağanakla birlikte kentin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı'da mazgalların tıkanması sonucu özellikle merdivenli sokaklarda suların akışı şelaleye benzer görüntüler oluşturdu. Menemen'de aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Çiğli'de bir ilkokulun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle çıkışta öğrenciler zor anlar yaşadı. Poligon Mahallesi'nde de inşaat çalışması sırasında köklerine zarar verilen çam ağacı, yağışla birlikte devrildi. Devrilen ağaç sokakta bulunan bazı araçlarda hasara yol açtı. Kadifekale'de ise bir evin balkonu çöktü.