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Yağı incelterek yaptılar

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Yağı incelterek kaçak akaryakıt yaptılar
DENIZLI'DE değişik türlerde yağları kimyasallarla incelterek akaryakıt yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, madeni yağ, baz yağlar, bitkisel yağlar ve sanayide kullanılan çeşitli atık yağların inceltici kimyasal maddelerle doğrudan işlenerek standart dışı kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda bir kamyonet kasasında 4 adet bin litre kapasiteli tanklar ve 200 litrelik varil içerisinde toplamda 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, şahısların toplanan yağları kent dışındaki bir geri dönüşüm fabrikasında akaryakıt yapmak için işlettikleri de öne sürüldü.
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Yağı incelterek kaçak akaryakıt yaptılar
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