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’da Serdar hasreti bitiyor

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Altınordu’da Serdar hasreti bitiyor
SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'da, forvet Serdar Deliktaş aylar sonra dönmeye hazırlanıyor. En son 1 Aralık'ta 14. haftadaki Altay derbisinde forma giyen deneyimli golcü, sakatlığı nedeniyle 31.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol ayak bileğindeki ödem yüzünden en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Serdar, iyileşme sürecinin uzaması nedeniyle son 7 maçta kadroda yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu periyotta sağ kanat Sefa'yı ileri uçta oynattı. Devre arası kampında tedavi olduktan sonra geçen hafta takımla çalışan Serdar'ın bu hafta Gazişehir randevusunda 18'de yer alması bekleniyor.

XAVİ'YE FORMA
ALKASS U17 Turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, ismi Barcelona ile özdeşleşen efsane oyuncu Xavi Hernandez ile bir araya geldi. İspanyol yıldıza, antrenör Tolga Şanbay ile sportif etkinlikler direktörü Murat Korkmaz forma hediye etti.
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