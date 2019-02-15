Bozdağ için yamaç paraşütü başvurusu

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İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde bulunun Bozdağ'da yamaç paraşütü yapılması için girişimler başladı. Ovacık'taki kalkış alanının önüne fidan dikilmesi bu spor dalının Ödemiş'teki geleceğini tehlikeye sokarken, bu fidanların sökülmesi sonrası sıra bu alanların tescilli spor alanına dönüştürülmesine geldi. Şu anda amatör olarak uçuşların yapıldığı Bozdağ, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun resmi yarışma programında yer almıyor. Bölgede sık sık faaliyetlerde bulunan Aydın Havacılık Spor Kulübü Derneği (AYHAVK), önemli potansiyele sahip Ödemiş'in bu spor dalından hak ettiği payı alabilmesi için harekete geçti. Ovacık Jandarma Karakolu yakınlarındaki ve Bozdağ Kayak Merkezi yakınlarındaki kalkış alanlarının haritasını hazırlatan sporcular, konuyla ilgili resmi başvuruyu geçtiğimiz günlerde Ödemiş Kaymakamlığı'na yaptı. Dilekçede iki kalkış alanının Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tescillenmesi ve hava sporcularının kullanımına tahsis edilmesi talepleri dile getirildi. AYHAVK, tescillenme sonrası Ödemiş'in Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun resmi faaliyet programına alınması için başvuruda bulunacak. AYHAVK Başkanı Necati Altınhan, "Yamaç paraşütü sporu gerek Ödemiş'in tanıtımında gerekse turistik ve sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılmasında önem taşıyor" dedi.