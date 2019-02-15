Dilini ısırmamak ıçın yemek yemıyor

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve ailesiyle birlikte pazarda süt ürünleri satarak, geçimini sağlayan Ahmet Avcı, 2015 yılında, yemek yerken, ağzındaki lokmaları düşürmeye başladı. İlk başta bunu önemsemeyen Avcı'nın hastalığı, gün geçtikçe ilerledi. Yemek yerken, ağzına aldığı lokmaları yutamayan Avcı, dilini ve dudağını da ısırmaya başladı. Rahatsızlığı nedeniyle sosyal hayattan kopan ve eve kapanan Avcı, Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi ile Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak uygulanan çeşitli tedaviler sonuç vermedi. Dilini ısırmamak için elini sürekli ağzının içinde tutan, güçlükle konuşabilen ve aile bireyleri tarafından mamalarla beslenen Ahmet Avcı'nın yemek yeme ihtiyacı ise bu süreçte çileye döndü. Gittikleri doktorların, kardeşine teşhis koyamadığını kaydeden Hüseyin Avcı ise "Doktorlar, hiçbir teşhis koyamıyor. Kardeşim sürekli dilini ve dudaklarını ısırıyor, yutkunamıyor ve yemek yiyemiyor. Mamayla besliyoruz. Kazandığım parayı kardeşim için harcıyorum. Biz yardım istiyoruz. Tedavi ücretine razıyım yeter ki bir şifa bulunsun" diye konuştu.