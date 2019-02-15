Göztepe’nin derdi penaltı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe bu sezon verilen ve verilmeyen penaltılarla yıkıldı. Süper Lig'de oynanan 189 maçta hakemler 76 kez penaltı noktasını gösterirken, İzmir ekibi bu süreçte sadece 1 penaltı kazandı ve onu da değerlendiremedi.Göz- Göz aleyhine penaltı kararı verildiği Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarını 2-0 Yeni Malatyaspor maçını ise 3-2 kaybederken, penaltı kaçırdığı Galatasaray maçında ise sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.Bir önceki sezon lehine 8 penaltı kararı verilen Göztepe aleyhine ve lehine verilen penaltılarla 13 puan kaçırdı.Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, sezon başından bu yana yedek kulübesinden ilk kez verim aldı.Sarı-kırmızılı ekibin Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Jerome'nin yerine forma giyen Deniz Kadah ve uzun süre sonra ilk kez görev yapan Ghilas yedek kulübesinin zaferi olarak attığı gollerle takıma 3 puan kazandırdı.Portekizli futbolcusu Andre Castro, Süper Lig'de iki yıldır taşıyor. Geçen sezon Süper Lig'de 4 gol atıp 9 da asist yapan Castro, bu sezon ise 21 maçta 1 gol atıp, 6 asist yaptı. Göz-Göz'ün iki sezondur asist kralı olan Portekizli futbolcu sezon sonuna kadar en az 10 asist hedefliyor.Lig'de kurtuluş mücadelesini başlatan Göztepe, sezon sonunda terleyecek. Şimdiye kadar bir tek sözleşmesi sona erecek olan Halil Akbunar ile kontrat yenileyen ve Oscar Scarione ile yollarını ayıran yönetim, sezon sonunda sakat olan Adama Traore, Berkan, Kadu, Tayfur Bingöl ve Gouffran'ın yanı sıra genç oyuncu Mahmat Nigiz ile masaya oturacak.