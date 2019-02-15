İzmir’in kalbine mega projeler

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, "İzmir için 10 Konak için 10" başlık altında hazırladığı projeleri kamuoyuna tanıttı. Eroğlu, "İzmir'e 23 yaşımda genç bir mimar olarak gelmiştim. İzmir'e karşılığını vermek istiyorum. İzmir müthiş bir marka şehir olma yolunda ilerlemelidir. Bizim amacımız yapacağımız projeleri anlatmaktır" dedi. Proje tanıtım toplantısını, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptıklarını söyleyen Melek Eroğlu, "Sevgi ile yola çıkalım dedik. Konak'a olan aşkımızla yola çıkmak istedik. O nedenle projeleri özellikle bugün anlatmak istedik. Bizim amacımız özellikle Konak'ı birkaç alanda marka yapmaktır. Buna göre tasarımlarımızı yapacağız. Kemeraltı'na giren vatandaşımız hoş vakit geçirecek, Basmane'de tarihle beraber yürüyecek. Deniz kokusunu burnunda hissedecek. Sadece gündüzleri değil geceleri de yaşayacak. Konak İzmir'in kalbi. Konak'ı besleyecek olan 112 mahallemizdir. Hepsine ayrı projelerle destek vererek Konak'ın değerine değer katmak için çalışacağız" dedi. İşte projelerden bazılar şöyle:15 yıldır yapılamayan planlar var. 3 gün önce alelacele yapılan planların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iptal olduğuna şahit olduk. Kanayan bir yara var. 5 yıl içinde çözülmeyen imar planı bırakmayacağız.Yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği proje ama sıfır atık önce evde başlar. Bunun öncülüğünü biz belediye olarak yapacağız. Yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtma projesimize ayrı önem veriyorum. Ege Mahallesi ve Çevresi İyileştirme Projesi... Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer. Roman vatandaşlarımız çok katlı yapılarda yaşayamaz. Doğalarına aykırı, istemiyorlar. Biz onlara 3 katlı binalar tasarladık. O binaların altında insanları oraya getirebilecek dükkanlar, lokantalar yapacağız.Film platolarımız yok. Yapacağız. İstanbul'da var. Film piyasasında dünyada bir numara Amerika ikinci Türkiye'dir. Bu işin kaymağını İstanbul alıyor. Bölgeye istihdam sağlayacak ve Konak'ı marka yapacak projedir bu. Küçük işletmeler bir çatı altında toplanırsa, belediye her türlü desteği verirse zaten hükümet yüzde 60 katkı sunuyor, bunu kullanabiliriz. Bunu Damlacık'a yapabiliriz. Damlacık'ta 11 tane tescilli bina var. O binaları bu tesisin içine katabiliriz. İstihdamı sadece hükümet değil yerellerde sağlar. Kadın eğitim, istihdam ve iş merkezleri kuracağız. Bunlar belediye destekli istihdam sağlanacak projelerdir. Belediye işveren işbirliği modelimiz var. Öncelikle belediye olarak esnaf meclisini kurmamız gerekiyor. 5 yılda 20 bin kişiyi istihdam edeceğimizin sözünü veriyoruz.'Tarihi yapılar restorasyon ile hayat buluyor' diyoruz. Ayrıca muhtarlık hizmet binaları yapacağız. Muhtarlıkların içinde de beyaz masa kuracağız. Vatandaşla direkt olarak iletişime geçeceğiz. Taksi duraklarını modernize etmek zorundayız. Kadınlarımız Pazar yeri istiyor. Hayvan otelleri, parklar yapacağız.ALSANCAK Gar Kavşağı- Talat Paşa Bulvarı, Yeşildere Trafiği Projesi, Ankara Caddesi Bağlantı Yolu, Liman, Altınyol, Ozan Albay ve Ankara Caddesi Kavşağı, Mürselpaşa Caddesi Kavşak Projesi, Güzelyalı Köprü Kavşak, Katlı Otopark, Tünel Otopark, Yatay Asansör ve Seyir Terasları, İzmir Bahçesi Projesi, Konak Bahçeleri (Çınartepe Bölgesi), Konak'ta Sıfır Atık, Yağmur Suyu- Kanalizasyon- Arıtma Projesi, Yeşildere Rekreasyon, Ege Mahallesi ve Çevresi İyileştirme Pojesi, Metruk Binaları İyileştirme ve Güzelleştirme Projesi, Damlacık Tasarım Merkezi, Kemeraltı Yeniden Ticaretin Kalbi Haline Gelmesi Projesi, Meslek Edindirme Kursları, Belediye- İşveren Birliği, Kadifekale Teleferik Bağlantısı, Türkiye'nin En Büyük Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi, Muhtarlık Hizmet Binaları, Ege ve İzmir Mimarisi ile Taksi Durakları Yapımı, Kapalı Pazar Yerleri, Sokak Hayvanlarının Korunması Projesi, Hayvan Parkı, Çalışan Anneler İçin Çocuk Bakım Evleri, Çamaşırhane, Geleneksel Konak Kahvaltısı, Semt Polikliniklerinin Kurulması ve Etkin Hale Getirilmesi, Engelli Rehabilitasyon, Eğitim ve İş Merkezi, İzmir Veledrom ve Atletizm Pisti, Sporda Belediye-MEB İşbirliği, Spor Kulüplerinin Desteklenmesi, Akıllı Kent Konak, Ayak İzi Projesi, Sanat Sahneleri, Festivaller Şehri Konak, Gezici Sanat Evleri, Yaratıcı Performans Merkezleri'BÜTÜN yollar Konak'a çıkar' diyoruz. Trafiği rahatlatacağız. Alsancak Gar'ının önüne meydan yapacağız. Tünel otopark projemiz var. Bu bizim vizyon projemizdir ve Büyükşehir Belediyesi'ne armağanımızdır. 6 bin araç kapasitemiz olacak.YATAY asansör ve seyir terasları yapacağız. Susuzdede Parkı İzmir'in nefes alacağı bir yerdir fakat ne yazık ki kullanılamıyor. Eğimli bir yer. Yaşlılarımız, engellilerimiz kullanamıyor. Yaşlı vatandaşlarımız için ATV hizmeti bile verebiliriz.'ÇEVRECI ve Planlı bir Konak' başlımız var. İzmir Bahçesi Projemiz var. Yeşil alan 10 katına çıkarılacak. Yerlerimiz var. Buca ile Konak bölgesi alanda kalan bir bölge. Çocuklar için oyun alanları yapacağız. Hayvan barınakları planlıyoruz.