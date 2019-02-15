G.Birliği’ne bakın!

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1.Lig'de 46 puanla zirveye yer alan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz futbolculara ve camiaya önemli mesajlar verdi. Herkesindediği Gençlerbirliği'nin ve müthiş çıkış yakalayan Osmanlıspor'un son haftalardaki performanslarına dikkat çeken tecrübeli teknik adam,diye konuştu. Öte yandan Denizlispor'da taraftarlar da seferberlik ilan etti. Yeşil- siyahlılar, bu hafta Eskişehirspor ile deplasmanda oynanacak olan maça çıkarma yapacak. Bu arada Horozlar'da Ziya Alkurt'un cezası sona ererken bu kez Kerem Can Akyüz ve Deniz Vural cezalı duruma düştü. İldiz Kerem'in yerine Gökhan Süzen, Deniz'in yerine de Ziya'yı oynatacak.