Kiraz’da paranın sahibi aranıyor

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Kiraz ilçesinde 3 Şubat'ta Ödemiş-Kiraz seferini yapan minibüsün sürücüsü, minibüs içerisinde yüklü miktarda para buldu. Sürücü durumu hemen Kiraz Otogarı'ndaki Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya'ya bildirdi. Sonrasında Kiraz'da minibüste düşürülmüş yüklü miktardaki paranın sahibinin bulunması için seferberlik başlatıldı. Belediye yayın bürosuna ilan verilirken, geçtiğimiz cuma günü de camilerde okunan hutbede Ödemiş-Kiraz seferini yapan minibüste yüklü miktarda para bulunduğu belirtilerek parayı kaybedenin Kiraz Belediyesi Zabıta Bürosu'na başvurması istendi. Şimdiye kadar para kaybettiğini belirterek bir kişinin kendilerine başvurduğunu, ancak miktarın minibüste bulunan miktarla uyuşmadığını aktaran Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya, paranın sahibi 2 ay daha bulunamazsa Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Başkan Konya, "3 Şubat'ta Ödemiş'ten gelen aracımızda bir miktar para bulundu. Paranın sahibi olduğunu söyleyen bir şahıs geldi. Paranın miktarını ve dağılımını bilemedi. 20'lik mi, 50'lik mi, 100'lük mü olduğunu bilemedi. Parayı iki ay daha bekleteceğiz" dedi.