Sevgilisini öldürene müebbet

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İZMIR Karabağlar'da 2017 yılında sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun (30)"kasten öldürme" suçuyla yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteyen iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, Tanju Madanoğlu'na "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi ve sanığın cezasında indirim yapılmadı.