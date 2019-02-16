10 numara projeler İzmır’e İş-Aş sağlayacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Kadın Kolları'nın Sevgililer Günü etkinliğini kapsamında, 50 yılı aşkın süredir evli çiftlerle bir araya geldi. Eşi Ayşen Zeybekci ile çiftlerle tek tek ilgilenen Zeybekci, İzmir'deki yaşlısından gencine herkesin yaşam kalitesini yükseltmek için çaba gösterdiğini ifade etti. İzmir'deki yaşam kalitesi sorununu gidermek için titizlikle hazırlanan "10 Numara İzmir" adlı projelerin odağında insan olduğunu dile getiren Zeybekci, "Hayata geçireceğimiz projeler ve sağlayacağımız yatırım imkanlarıyla İzmir'deki işsizlik sonunu büyük oranda ortadan kaldıracağız. Devlet kurumlarıyla ortak proje geliştirip, kadınlarımızın sigorta ve stopajını ödeyerek, önemli bir istihdam, gelir sağlayacak zemini oluşturacağız. 4-5 yıldızlı otel sayısının en az iki katına ulaşmasını sağlayarak normal turistin yanında kongre turizmini de hareketlendireceğiz" dedi.

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