Akhisar Kavçak’la kritik virajda

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek puan cetvelinin son sırasına demir atan Akhisarspor, hafta içinde Cihat Arslan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkacak. Kavçak bu sezon Susiç'in vedasının ardından G.Saray maçına takımı çıkarmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılar kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ankaragücü'nü konuk edecek. Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı Halis Özkahya yönetecek. Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Akhisar'da Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Lopes, Güray ve Bokila'nın yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek. Bitime 13 maç kala 17 puanla dipte yer alan Manisa ekibi, düşme hattının tek basamak üzerindeki 23 puanlı Ankaragücü'ne mağlup olması halinde büyük yara alacak. Yönetim taraftarı takıma destek vermek üzere stada davet etti.

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